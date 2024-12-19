Сергей Аксёнов поздравил православных крымчан с Днем памяти Николая Чудотворца

Поздравляю православных христиан с Днем памяти святителя Николая Чудотворца!
Вера, любовь, милосердие, чудо. Так максимально коротко, в нескольких словах, можно описать земную жизнь великого святого. На протяжении столетий люди по всему миру любят и чтят его, обращаются к нему с молитвами по самым разным поводам — от решения семейных проблем до вопросов, связанных с жизнью и смертью. И получают помощь.
По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, житие святителя Николая так было созвучно духовной жизни и мировоззрению нашего народа, что он стал первым святым для каждого русского человека.
В Крыму немало храмов, воздвигнутых в честь святителя. Среди самых известных — уникальный храм-маяк в селе Малореченском на Южном берегу Крыма, Свято-Николаевский собор в Евпатории, Свято-Никольский храм в селе Мазанка Симферопольского района.
Многие верующие хорошо знают о чудесном случае со старинной иконой Николая Чудотворца, которая сейчас находится в симферопольском соборе Петра и Павла. Он произошел в 2004 году: на стекле киота иконы отпечаталось нерукотворное изображение святителя.
Будем стараться творить добрые дела, помогать тем, кто нуждается в помощи, подражая любимому святому по мере своих скромных сил.
Желаю всем мира, согласия и духовной радости.
Святителю отче Николае, моли Бога о нас! — говорится в поздравлении Главы республики.
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