Сергей Аксёнов поздравил православных крымчан с Днем памяти Николая Чудотворца

Вера, любовь, милосердие, чудо. Так максимально коротко, в нескольких словах, можно описать земную жизнь великого святого. На протяжении столетий люди по всему миру любят и чтят его, обращаются к нему с молитвами по самым разным поводам — от решения семейных проблем до вопросов, связанных с жизнью и смертью. И получают помощь.