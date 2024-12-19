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В Волгоградской области 10 проектов ученых получат государственные гранты

В соответствии с решением экспертов, десять проектов вузов и научных организаций региона удостоены губернаторских грантов в размере 1 млн рублей каждый.

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, обладатели грантов направят средства на реализацию проектов, которые будут способствовать социально-экономическому развитию региона и повышению качества жизни населения.

Так, волгоградские ученые получили поддержку для разработки новых пищевых и кормовых добавок на основе кукурузных крахмалопродуктов. Также гранты выделены на создание технологий производства асфальтогранулобетонных смесей для дорожных покрытий и препаратов для терапии нейропатической боли.

Получили губернаторские гранты и специалисты, которые занимаются созданием новых лекарственных препаратов; разрабатывают современные методы лечения пациентов с височно-нижнечелюстным миофасциальным болевым синдромом; изучают регенеративные технологии в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Кроме этого, отмечены ученые, которые реализуют проект цифровой реконструкции архитектурных памятников Волгограда для социально-культурной реабилитации людей с ограниченными возможностями; изучают и оберегают флору Волгоградской области; исследуют болезни печени; разрабатывают ПО для помощи людям, страдающим глаукомой.

Отметим, что в Волгоградской области особое внимание уделяют созданию условий для развития научного потенциала. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Для привлечения молодежи в сферу исследований, внедрения научных разработок в реальный сектор экономики предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе государственные гранты и премии.

наука