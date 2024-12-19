В Волгоградской области 10 проектов ученых получат государственные гранты

Так, волгоградские ученые получили поддержку для разработки новых пищевых и кормовых добавок на основе кукурузных крахмалопродуктов. Также гранты выделены на создание технологий производства асфальтогранулобетонных смесей для дорожных покрытий и препаратов для терапии нейропатической боли.