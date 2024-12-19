Часть Волжской набережной в Нижнем Новгороде перекрыли до 23 декабря

Движения транспорта будет приостановлено на участке от дома № 1Ак5 по Волжской набережной до светофорного объекта по улице Совнаркомовской.
Как пояснили в департаменте, здесь проводятся земляные работы. Ограничения будут действовать до 22 декабря включительно. Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь. Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря.