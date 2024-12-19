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Часть Волжской набережной в Нижнем Новгороде перекрыли до 23 декабря

В Нижнем Новгороде на Волжской набережной будет частично ограничен проезд, предупредили в городском дептрансе.

Источник: ЦОДД

Движения транспорта будет приостановлено на участке от дома № 1Ак5 по Волжской набережной до светофорного объекта по улице Совнаркомовской.

Как пояснили в департаменте, здесь проводятся земляные работы. Ограничения будут действовать до 22 декабря включительно. Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь. Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря.