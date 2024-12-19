Мэрия Владивостока заявила, что сохранит экопарк на улице Кирова

Выяснилось, что ещё один участок территории был сдан в аренду в 2010 году. Однако администрация города оспаривает этот договор, так как участок имеет признаки места общего пользования. На нём растут многолетние деревья, а также проходит тропа, которую жители используют для прогулок и занятий спортом.