Мэрия Владивостока заявила, что сохранит экопарк на улице Кирова

Во Владивостоке планируют сохранить экопарк, расположенный на улице Кирова. По данным пресс-службы мэрии, на этой территории не будут строить здания. Участок отнесён к зоне Р-1, что подразумевает сохранение зелёных насаждений.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» часть парка уже начали благоустраивать в этом году. На выделенном участке появится удобный пешеходный маршрут с лавочками и небольшими мостами, что сделает прогулки для жителей комфортнее.
Работы по благоустройству планируют продолжить на ещё одном участке, который включён в перечень территорий, нуждающихся в улучшении по той же программе. При этом сохранение деревьев и зелёных зон остаётся главным приоритетом.
Ещё летом, в июле, местные жители обратились к главе города Константину Шестакову с просьбой защитить парк. В ответ на это он поручил подготовить иск в суд для возвращения участка в муниципальную собственность.
Заместитель главы администрации Алексей Сухов отметил, что жители Владивостока неоднократно обращались с просьбами сохранить лесопарковую зону на улице Кирова. Он добавил, что эта территория является местом общего пользования, доступным для всех, и что администрация города поддерживает инициативу, направленную на сохранение зелёных насаждений и парковой зоны.
Выяснилось, что ещё один участок территории был сдан в аренду в 2010 году. Однако администрация города оспаривает этот договор, так как участок имеет признаки места общего пользования. На нём растут многолетние деревья, а также проходит тропа, которую жители используют для прогулок и занятий спортом.
Для защиты этой зоны администрация подала заявление в суд. Городские власти требуют признать договор аренды недействительным, исключить участок из Единого государственного реестра недвижимости и снять с него право обременения. На данный момент дело рассматривается в Советском районном суде.