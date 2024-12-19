Депутаты Башкирии согласовали кандидатуры вице-премьеров

Сегодня, 19 декабря, депутаты Государственного собрания Башкирии согласовали все кандидатуры на должности вице-премьеров регионального правительства, внесенных главой республики Радием Хабировым.
Первыми замами премьер-министра республики назначили Рустема Муратова (министр экономического развития) и Урала Кильсенбаева. Вице-премьерами стали:
— Азамат Абдрахманов (руководитель аппарата правительства);
— Рустем Газизов;
— Ирек Сагитов;
— Наталья Полянская (исполняющая обязанности главы Министерства земельных и имущественных отношений);
— Александр Шельдяев (исполняющий обязанности главы Министерства промышленности);
— Ильшат Фазрахманов (исполняющий обязанности главы Министерства сельского хозяйства).
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