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Депутаты Башкирии согласовали кандидатуры вице-премьеров

Парламент Башкирии утвердил вице-премьеров республики.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 декабря, депутаты Государственного собрания Башкирии согласовали все кандидатуры на должности вице-премьеров регионального правительства, внесенных главой республики Радием Хабировым.

Первыми замами премьер-министра республики назначили Рустема Муратова (министр экономического развития) и Урала Кильсенбаева. Вице-премьерами стали:

— Азамат Абдрахманов (руководитель аппарата правительства);

— Рустем Газизов;

— Ирек Сагитов;

— Наталья Полянская (исполняющая обязанности главы Министерства земельных и имущественных отношений);

— Александр Шельдяев (исполняющий обязанности главы Министерства промышленности);

— Ильшат Фазрахманов (исполняющий обязанности главы Министерства сельского хозяйства).

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