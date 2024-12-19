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ГПК: около 4 тыс. фур ожидают на границе въезда в ЕС

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 4 тыс. фур ожидают на границе въезда в ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: Sputnik.by

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). За сутки его контрольные службы оформили 52% большегрузов, то есть в среднем сопредельная сторона принимала 26 фур из 50 положенных в час.

За сутки меньше всего фур пропустили на свою территорию сотрудники литовского погранперехода «Мядининкай» («Каменный Лог») — 16% грузовиков от нормы. Около 750 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед пунктом пропуска «Патерниеки» («Григоровщина»). За 24 часа сопредельная сторона оформила 26% фур от нормы.

ЕС