Глава Таганрога объяснила отсутствие сирен во время атаки на регион

Глава Таганрога Светлана Камбулова объяснила, почему жители города не слышали сирен минувшей ночью во время массированной атаки на Ростовскую область.
— Многие районы региона подверглись массированной атаке врага. Вижу вопросы, почему не работала городская система оповещения. Сигнал «Воздушная тревога» включается, если есть реальная угроза для населения. Силы ПВО отработали по воздушным целям. Угрозы для людей не было, и оповещение не включали, — написала в Telegram Светлана Камбулова.
Управленец напомнила, что при работе сирены следует отойти от окон или уйти с улицы, а потом спуститься в укрытие. Также Светлана Камбулова посоветовала доверять только официальным источникам информации.
По данным областных властей, минувшей ночью Ростовская область подверглась атаке более 30 БПЛА, было выпущено три ракеты. Силы ПВО задействовали для защиты Таганрога, Батайска, Ростова-на-Дону, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.
Большую часть воздушных целей нейтрализовали. Однако из-за падения фрагментов БПЛА под Ростовом ранения получил один человек, ему оказали помощь. Также произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, этот пожар ликвидировали к 6:45 утра.