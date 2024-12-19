Глава Таганрога объяснила отсутствие сирен во время атаки на регион

— Многие районы региона подверглись массированной атаке врага. Вижу вопросы, почему не работала городская система оповещения. Сигнал «Воздушная тревога» включается, если есть реальная угроза для населения. Силы ПВО отработали по воздушным целям. Угрозы для людей не было, и оповещение не включали, — написала в Telegram Светлана Камбулова.