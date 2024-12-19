Не только «Синара»: в Калининград привезли два троллейбуса с автономным ходом «Транс-альфа»

«Специалисты нашего предприятия продолжают работу по техническому осмотру и приемке новых троллейбусов. К троллейбусам “Синара” сегодня добавились два троллейбуса с автономным ходом “Транс-альфа”, прибывшие на предприятие. После завершения необходимых процедур современный транспорт выйдет на маршруты, обслуживаемые АО “Калининград-ГорТранс”», — говорится в сообщении.