Не только «Синара»: в Калининград привезли два троллейбуса с автономным ходом «Транс-альфа»

В областной центр прибыли два новых троллейбуса с автономным ходом «Транс-альфа». Об этом сообщается в телеграм-канале АО «Калининград-ГорТранс» в четверг, 19 декабря.
«Специалисты нашего предприятия продолжают работу по техническому осмотру и приемке новых троллейбусов. К троллейбусам “Синара” сегодня добавились два троллейбуса с автономным ходом “Транс-альфа”, прибывшие на предприятие. После завершения необходимых процедур современный транспорт выйдет на маршруты, обслуживаемые АО “Калининград-ГорТранс”», — говорится в сообщении.
В областном центре установили ловушки для штанг для троллейбусов «Синара» с увеличенным автономным ходом, которые привезли в конце ноября. В декабре в Калининграде начали обучать водителей, которые сядут за руль нового транспорта.