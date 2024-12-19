В Хабаровском крае сотни детей учатся работать с БПЛА

Краевой центр образования в Хабаровске стал одним из участников проекта. Здесь учащиеся осваивают управление беспилотниками на симуляторах, работают с паяльным оборудованием, занимаются сборкой и разборкой дронов, а также изучают 3D-моделирование. По окончании профильного обучения старшеклассники 10−11 классов получат сертификаты специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем.