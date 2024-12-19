В Хабаровском крае сотни детей учатся работать с БПЛА

Это стало возможным благодаря национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», передаёт пресс-служба краевого правительства.
Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, более 90 педагогов прошли переподготовку, а для занятий закуплено современное оборудование: квадрокоптеры, 3D-принтеры, симуляторы полётов, интерактивные панели и другое оснащение. В программе участвуют более 600 школьников разного возраста.
Краевой центр образования в Хабаровске стал одним из участников проекта. Здесь учащиеся осваивают управление беспилотниками на симуляторах, работают с паяльным оборудованием, занимаются сборкой и разборкой дронов, а также изучают 3D-моделирование. По окончании профильного обучения старшеклассники 10−11 классов получат сертификаты специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем.
«Дети начали обучение с начала учебного года. Они уже показали первые успехи, представив край на фестивале “Новая высота” в Калуге», — отметил генеральный директор Краевого центра образования Пётр Черемухин.
Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Демешина в крае создана автономная некоммерческая организация «Роботизированные комплексы Хабаровского края», которая будет разрабатывать и производить продукцию для нужд специальной военной операции. На базе организации действует Научно-технический центр.