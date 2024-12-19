Ариана Гранде хотела бы спеть вместе с Синтией Эриво на кинопремии «Оскар»

Американская певица и актриса Ариана Гранде призналась, что была бы очень рада выступить на церемонии вручения премии «Оскар» вместе со своей коллегой по фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) Синтией Эриво.
Когда корреспондент The Hollywood Reporter спросил Ариану об этом, то артистка ответила: «Конечно, нам нравится петь друг с другом».
Я буду петь с ней в любом месте и в любое время, особенно если это будет в честь «Злой». Я люблю ее, это моя сестра. Скажите только слово, и мы будем там.
Ариана Гранде певица и актриса.
Ранее Ариана Гранде заявила, что сосредоточится на актерской карьере в течение 10 следующих лет.