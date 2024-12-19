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Первый кадетский класс Росгвардии открылся в лицее № 124 Самары

Сотрудники Росгвардии будут вести уроки у самарских школьников.

Источник: администрация Самары

В лицее № 124 имени Дениса Лазутина в Самаре появился первый кадетский класс Росгвардии. 28 семиклассников приняли присягу и стали кадетами. Они, кроме обычных школьных дисциплин, будут изучать военно-прикладные дисциплины.

— Новые предметы им будут преподавать сотрудники Росгвардии, — отметила пресс-служба администрации Самары.

На церемонии открытия класса присутствовал и.о. мэра Иван Носков и другие почетные гости. После того, как кадеты принесли присягу, прошло возложение цветов к мемориальной доске Денису Лазутину, подполковнику полиции, который погиб в ходе СВО.