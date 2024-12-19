В Великом Новгороде импортозаместили датчик измерения тока

Датчик представляет собой конструкцию, в которой создается магнитное поле. При взаимодействии с корпусом прибора возникает электрический сигнал, по которому ученые могут оценить силу измеряемого тока. Для более точных измерений устройство оснащено специальным усилителем. Данные замеров датчик передает на микросхему, она обрабатывает полученную информацию и передает ее оператору. При этом отправить данные на компьютер, на телефон или другие устройства управления датчик может также по беспроводной сети. Как отметил разработчик, в России нет аналогов датчику физвеличин. Самый близкий по техническим характеристикам датчик Холла поставляется из Китая либо изготавливается на российских предприятиях с использованием зарубежных комплектующих. Кроме того, новый датчик обладает более высокой чувствительностью. И причина кроется в новом принципе его работы — магнитоэлектрическом эффекте.