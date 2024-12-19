В Великом Новгороде импортозаместили датчик измерения тока

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Студенты Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разработали датчик физических величин для измерения электрического тока, которому в стране пока нет аналогов. Он полностью состоит из отечественных комплектующих и позволит снизить зависимость российской промышленности от импорта, сообщил ТАСС разработчик датчика, аспирант Новгородского университета по направлению «Физика конденсированного состояния», исследователь лаборатории «Автоматизированные комплексы измерений и контроля» Передовой инженерной школы НовГУ Василий Мосин.
«В настоящее время многие российские предприятия в области энергетики, автомобилестроения, машиностроения используют импортные датчики. А это приводит их к зависимости от зарубежных технологий и комплектующих. И как следствие — к более высоким экономическим затратам. Наш проект направлен как раз на решение этих проблем. Разработанный датчик является полностью отечественной разработкой. Он не только будет стоить дешевле, но и может быть адаптирован под конкретные нужды заказчика. В России нет аналогов датчику физвеличин», — сказал Мосин.
Новый принцип работы и преимущества.
Датчик представляет собой конструкцию, в которой создается магнитное поле. При взаимодействии с корпусом прибора возникает электрический сигнал, по которому ученые могут оценить силу измеряемого тока. Для более точных измерений устройство оснащено специальным усилителем. Данные замеров датчик передает на микросхему, она обрабатывает полученную информацию и передает ее оператору. При этом отправить данные на компьютер, на телефон или другие устройства управления датчик может также по беспроводной сети. Как отметил разработчик, в России нет аналогов датчику физвеличин. Самый близкий по техническим характеристикам датчик Холла поставляется из Китая либо изготавливается на российских предприятиях с использованием зарубежных комплектующих. Кроме того, новый датчик обладает более высокой чувствительностью. И причина кроется в новом принципе его работы — магнитоэлектрическом эффекте.
«Магнитоэлектрический эффект — это процесс, при котором в материале при изменении электрического поля происходят изменения в магнитном поле. Обычно он наблюдается при воздействии сильных магнитных полей, часто требующих специальных магнитных установок. Но благодаря использованию композитных или составных материалов в устройстве, этот эффект можно наблюдать и в гораздо более слабых магнитных полях», — отметил Мосин.
На данный момент датчик изготовлен и успешно протестирован. Сейчас разработчик подключает к нему модуль wi-fi. Когда устройство будет завершено, планируется его вывод на рынок, дальнейшее усовершенствование. Разработка текущей версии устройства стала возможной за счет средств гранта «Студенческий стартап», которые были получены от Фонда содействия инновациям.