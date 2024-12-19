В Омске подняли минимальный размер оплаты труда на четыре тысячи

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал трехстороннее соглашение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на территории региона. Документ был заключен между областным правительством, профсоюзами и объединением работодателей.
С 1 января 2025 года минимальная зарплата для работников реального сектора экономики составит 26 151 рубль, с учетом районного коэффициента, который в Омской области равен 1,15.
Для сотрудников некоммерческих организаций, а также тех, кто работает в учреждениях, финансируемых из областного и местных бюджетов, минимальный размер оплаты труда будет чуть ниже — 25 806 рублей.
В региональном министерстве труда пояснили, что федеральный МРОТ на 2025 год установлен на уровне 22 440 рублей. Напомним, что на 2024 год минимальный размер оплаты труда в Омской области составлял 22425 и 22128,3 рубля соответственно.