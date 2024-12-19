Нижегородцы пожаловались Путину на транспорт, жилье и мусор

К примеру, многодетные семьи из Сарова рассказали президенту об отсутствии земель под индивидуальное жилищное строительство, которые они ждут почти десять лет. Жители утверждают, что те участки, которые им готовы предоставить, не имеют проекта и инженерных коммуникаций.