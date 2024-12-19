Нижегородцы пожаловались Путину на транспорт, жилье и мусор

Жители Нижегородской области пожаловались президенту РФ Владимиру Путину перед прямой линией на ряд проблем, в том числе в сфере жилья, транспорта
К примеру, многодетные семьи из Сарова рассказали президенту об отсутствии земель под индивидуальное жилищное строительство, которые они ждут почти десять лет. Жители утверждают, что те участки, которые им готовы предоставить, не имеют проекта и инженерных коммуникаций.
Также к Владимиру Путину обратился сотрудник пресс-службы НГАТУ, являющийся инвалидом II группы, Василий Тютин. Он попросил президента одобрить его ставку Социального омбудсмена при губернаторе Нижегородской области, благодаря чему в регионе появится представитель интересов инвалидов. Также Василий Тютин рассказал о проблеме доступности городской среды для инвалидов и маломобильных граждан.
Среди заявленных нижегородцами проблем есть и претензии к работе общественного транспорта. К примеру, нижегородка пожаловалась на забитые городские автобусы и маршрутки, особенно на маршруте А-90.
А жительница города Бор пожаловалась на ситуацию с мусором. Женщина отметила грязную обстановку и неприятный запах на улицах. При этом она заявила, что обязательно задаст вопрос президенту по поводу мусора в Летневской роще.
Всего, по состоянию на утро четверга, на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 1 974 617 обращений от россиян.
Ранее мы писали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на жалобы нижегородцев о проведении праздников во время СВО.