На Омской ТЭЦ-4 модернизировали электрофильтр

Масштабные работы по модернизации фильтрующего оборудования выполнены в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Благодаря этому АО «ТГК11» значительно улучшит экологические показатели станции и снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 600 млн рублей было потрачено на реализацию этого проекта. В итоге был проведен полный комплекс работ: монтаж нового газоочистного оборудования, газоходов и дымососов, подключение к сетям электроснабжения, монтаж и пусконаладочные работы систем автоматизации.