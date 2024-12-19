На Омской ТЭЦ-4 модернизировали электрофильтр

Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению электрофильтра на ТЭЦ-4, входящей в АО «ТГК-11», выполнены. Сейчас идет подготовка к опытно-промышленной эксплуатации, которая начнется в последнюю неделю этого года.
Масштабные работы по модернизации фильтрующего оборудования выполнены в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Благодаря этому АО «ТГК11» значительно улучшит экологические показатели станции и снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 600 млн рублей было потрачено на реализацию этого проекта. В итоге был проведен полный комплекс работ: монтаж нового газоочистного оборудования, газоходов и дымососов, подключение к сетям электроснабжения, монтаж и пусконаладочные работы систем автоматизации.
Электрофильтр очищает дымовые газы от твердых частиц с помощью электрического поля. Модернизированное оборудование увеличит эффективность золоулавливания до 99,5%. Также были заменены пылеугольные горелочные устройства прошлого поколения на малотоксичные устройства.
Фото: пресс-служба АО «ТГК-11».
«Техническое перевооружение электрофильтра — это важный шаг на пути реализации нашей стратегии по повышению экологической эффективности и обеспечению надежного энергоснабжения Омска, — сказал генеральный директор АО “ТГК-11” Олег Хилько. — Забота об окружающей среде — один из ключевых приоритетов в работе нашей компании. Мы применяем современные технологии для соответствия высоким экологическим стандартам производства.».
Средства в техническое перевооружение своих объектов АО «ТГК-11» инвестирует постоянно, оборудование регулярно обновляется, внедряются современные технологии для повышения эффективности и экологической безопасности производства. На сегодняшний день компания выполнила 6 проектов в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Благодаря им были модернизированы котлоагрегаты, установлены электрофильтры и проведено техперевооружение ключевого оборудования станций.
В ближайших планах АО «ТГК-11» завершение еще одного важного экологического проекта — модернизация градирни на ТЭЦ-4. Это также произойдет в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Благодаря этому будут значительно снижены объемы используемого твердого топлива для производства тепловой и электрической энергии.