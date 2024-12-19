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В ДВФУ открылась выставка о героях университета

Выставка, посвященная студентам, выпускникам и сотрудникам, которые помогают бойцам специальной военной операции (12+), открылась в Дальневосточном федеральном университете.

Источник: ДВФУ

Экспозиция создана участниками студорганизации HistEast при поддержке других патриотических объединений ДВФУ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

На выставке можно узнать о людях, которые принимают участие в специальной военной операции на переднем крае либо поддерживают бойцов в тылу. В их числе участники студенческих организаций, занимающиеся плетением маскировочных сетей, сбором полезного груза, волонтеры гуманитарных миссий на освобожденных территориях, сотрудники и выпускники ДВФУ — участники и добровольцы СВО. Отдельно отмечен вклад врачей Медицинского комплекса ДВФУ, которые выезжали на фронт в составе девяти групп.

Церемонию открытия экспозиции посетил ректор ДВФУ Борис Коробец. Авторы выставки из студенческой организации HistEast рассказали главе университета о своей деятельности и об опыте помощи фронту. Ректор поблагодарил учащихся за инициативу, а также за всю их деятельность по поддержке бойцов на передовой.

«Эта выставка — это не просто демонстрация достижений, а подведение итогов важной деятельности по поддержке наших бойцов на фронте. Работа в этом направлении не остановится, а будет только наращиваться, и благодаря подобным инициативам студентов я вижу, что эта работа находится в надежных руках», — отметил Борис Коробец.

Сейчас ознакомиться с выставкой можно на пятом уровне корпуса B (переход в корпус D), а также в корпусе M — экспозиции из 16 картин дублируют друг друга. Выставку будут перемещать между корпусами университета, чтобы познакомиться с ней смогли как можно больше студентов, сотрудников и гостей вуза.

Напомним, в общей сложности в Дальневосточном федеральном университете ведут деятельность 12 студенческих объединений патриотической направленности. Студенты ДВФУ оказывают волонтерскую поддержку семьям участников специальной военной операции, вместе с сотрудниками университета ведут сбор полезного груза, который передается в зону проведения СВО. За 2023 год более 10 тысяч студентов вуза стали участниками патриотических лекций и открытых диалогов с участниками спецоперации.

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