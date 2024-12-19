В ДВФУ открылась выставка о героях университета

Сейчас ознакомиться с выставкой можно на пятом уровне корпуса B (переход в корпус D), а также в корпусе M — экспозиции из 16 картин дублируют друг друга. Выставку будут перемещать между корпусами университета, чтобы познакомиться с ней смогли как можно больше студентов, сотрудников и гостей вуза.