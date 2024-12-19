Во Владивостоке на строящейся многоэтажке заметили Деда Мороза

Во Владивостоке на Снеговой Пади заметили Деда Мороза, который взбирался по фасаду строящейся многоэтажки к елочке. Очевидцы поделились фотографиями зимнего волшебника в социальных сетях.
Пользователи шутят, что, вероятно, Дед Мороз намеревался положить под стоящую на бетонной плите елку подарочки. Для строителей. Другие уверены, что Дед Мороз — не настоящий, а просто фигура.
Напомним, накануне инцидент с участием сказочных персонажей произошел в Покровском парке Владивостока. Несколько Дедов Морозов скрутили прогуливающегося по улице американского Гринвича и затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе похитителя Рождества ничего неизвестно.