Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке на строящейся многоэтажке заметили Деда Мороза

Дед Мороз был замечен на фасаде строящегося здания во Владивостоке.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке на Снеговой Пади заметили Деда Мороза, который взбирался по фасаду строящейся многоэтажки к елочке. Очевидцы поделились фотографиями зимнего волшебника в социальных сетях.

Пользователи шутят, что, вероятно, Дед Мороз намеревался положить под стоящую на бетонной плите елку подарочки. Для строителей. Другие уверены, что Дед Мороз — не настоящий, а просто фигура.

Напомним, накануне инцидент с участием сказочных персонажей произошел в Покровском парке Владивостока. Несколько Дедов Морозов скрутили прогуливающегося по улице американского Гринвича и затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе похитителя Рождества ничего неизвестно.