Во Владивостоке на строящейся многоэтажке заметили Деда Мороза

Напомним, накануне инцидент с участием сказочных персонажей произошел в Покровском парке Владивостока. Несколько Дедов Морозов скрутили прогуливающегося по улице американского Гринвича и затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе похитителя Рождества ничего неизвестно.