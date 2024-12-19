Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек пострадал от обломков БПЛА под Ростовом-на-Дону

Врио главы Ростовской области сообщил о пострадавшем во время атаки на регион.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время массированной атаки на регион пострадал один человек. Об этом утром 19 декабря проинформировал врио губернатора Юрий Слюсарь.

— К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь, — сообщил в Telegram Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью регион подвергся атаке более 30 БПЛА, также было выпущено три ракеты. Силы ПВО задействовали для защиты Таганрога, Батайска, Ростова-на-Дону, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Военные поразили большую часть целей.

Добавим, в ходе воздушной атаки вспыхнул пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, горение оперативно потушили.