Никольские морозы ударят в Челябинской области после снежного циклона

Из детализированного прогноза следует, что 20 декабря удержится облачная погода, но уже с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем — местами пройдет небольшой снег, вероятны слабые метели, на дорогах гололедица от наката. Ветер северной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха ночью минус 11−16, в горах и низинах — до 21, днем — 6−11, на севере — до 15 градусов ниже нуля.