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Никольские морозы ударят в Челябинской области после снежного циклона

Никольские морозы ударят в Челябинской области после снежного циклона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +7° 5 м/с 81% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: Freepik

Погоду на Южном Урале в течение предстоящей ночи продолжит определять циклон с юга.

«Днем в пятницу он отойдет на северо-восток к Омску, а мы окажемся в промежуточном гребне повышенного атмосферного давления. Во второй половине дня осадки в большинстве районов прекратятся», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.

Из детализированного прогноза следует, что 20 декабря удержится облачная погода, но уже с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем — местами пройдет небольшой снег, вероятны слабые метели, на дорогах гололедица от наката. Ветер северной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха ночью минус 11−16, в горах и низинах — до 21, днем — 6−11, на севере — до 15 градусов ниже нуля.

Непосредственно в Челябинске 20 декабря ночью небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4 −9 м/с. Температура воздуха ночью минус 12 −14, днем −7 −9.