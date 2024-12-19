Никольские морозы ударят в Челябинской области после снежного циклона

Погоду на Южном Урале в течение предстоящей ночи продолжит определять циклон с юга.
«Днем в пятницу он отойдет на северо-восток к Омску, а мы окажемся в промежуточном гребне повышенного атмосферного давления. Во второй половине дня осадки в большинстве районов прекратятся», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.
Из детализированного прогноза следует, что 20 декабря удержится облачная погода, но уже с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем — местами пройдет небольшой снег, вероятны слабые метели, на дорогах гололедица от наката. Ветер северной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха ночью минус 11−16, в горах и низинах — до 21, днем — 6−11, на севере — до 15 градусов ниже нуля.
Непосредственно в Челябинске 20 декабря ночью небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4 −9 м/с. Температура воздуха ночью минус 12 −14, днем −7 −9.