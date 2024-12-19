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Бесплатные шаттлы будут ходить до кинопарка «Москино» от ближайших станций метро

График движения транспорта синхронизировали со временем работы кинопарка.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Два бесплатных маршрута открыли до кинопарка «Москино». На линии работают 12 современных автобусов большого класса.

Они следуют от ближайших станций метро: автобусы маршрута МК1 — от «Теплого Стана», а МК2 — от «Саларьева». График движения синхронизировали со временем работы кинопарка.

Кроме того, до кинопарка можно доехать на экспресс-автобусах маршрутов, действующих с лета 2024 года.

С расписанием можно ознакомиться на едином транспортном портале.

«В начале осени Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первую очередь кинопарка “Москино” в Краснопахорском районе Новой Москвы. Для удобства посетителей мы сделали бесплатные маршруты-шаттлы до кинопарка. 12 современных автобусов работают по выходным, они отправляются от конечных пунктов каждые 25 минут. Также маршруты будут работать все новогодние праздники», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя городского Департамента культуры Алексея Фурсина, кинопарк «Москино» привлекает все больше москвичей и гостей города для знакомства с миром кино и семейного отдыха в необычных местах. Особенный интерес у посетителей вызывает иммерсивная постановка «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа», а в эти выходные состоится премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь».

«Повышение транспортной доступности этой территории становилось все более актуальным. Запуск коллегами из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры шаттлов от метро позволит решить этот вопрос и сделать посещение кинопарка более комфортным», — Алексей Фурсин.

Обо всех изменениях маршрутов пассажиры могут узнавать из телеграм-канала Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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