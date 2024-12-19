Бесплатные шаттлы будут ходить до кинопарка «Москино» от ближайших станций метро

«В начале осени Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первую очередь кинопарка “Москино” в Краснопахорском районе Новой Москвы. Для удобства посетителей мы сделали бесплатные маршруты-шаттлы до кинопарка. 12 современных автобусов работают по выходным, они отправляются от конечных пунктов каждые 25 минут. Также маршруты будут работать все новогодние праздники», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.