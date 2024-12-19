Бесплатные шаттлы будут ходить до кинопарка «Москино» от ближайших станций метро

Два бесплатных маршрута открыли до кинопарка «Москино». На линии работают 12 современных автобусов большого класса.
Они следуют от ближайших станций метро: автобусы маршрута МК1 — от «Теплого Стана», а МК2 — от «Саларьева». График движения синхронизировали со временем работы кинопарка.
Кроме того, до кинопарка можно доехать на экспресс-автобусах маршрутов, действующих с лета 2024 года.
С расписанием можно ознакомиться на едином транспортном портале.
«В начале осени Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первую очередь кинопарка “Москино” в Краснопахорском районе Новой Москвы. Для удобства посетителей мы сделали бесплатные маршруты-шаттлы до кинопарка. 12 современных автобусов работают по выходным, они отправляются от конечных пунктов каждые 25 минут. Также маршруты будут работать все новогодние праздники», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По словам Министра Правительства Москвы, руководителя городского Департамента культуры Алексея Фурсина, кинопарк «Москино» привлекает все больше москвичей и гостей города для знакомства с миром кино и семейного отдыха в необычных местах. Особенный интерес у посетителей вызывает иммерсивная постановка «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа», а в эти выходные состоится премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь».
«Повышение транспортной доступности этой территории становилось все более актуальным. Запуск коллегами из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры шаттлов от метро позволит решить этот вопрос и сделать посещение кинопарка более комфортным», — Алексей Фурсин.
Обо всех изменениях маршрутов пассажиры могут узнавать из телеграм-канала Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.