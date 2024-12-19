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Житель Хабаровска выплатил алименты, чтобы не сесть в тюрьму

Мужчина в кратчайшие сроки нашел 400 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина из Хабаровска, долгое время не плативший алименты своему сыну, полностью погасил долг. Ему пришлось выплатить 400 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Судебный пристав применил все предусмотренные законом меры. Сначала мужчину ограничили в выезде за границу. После этого арестовали его банковские счета.

«Когда должник продолжил игнорировать выплаты, его вызвали в отделение и составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил обязательные работы», — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Опасаясь более серьезных последствий, мужчина нашел деньги и погасил долг.