Житель Хабаровска выплатил алименты, чтобы не сесть в тюрьму

Мужчина из Хабаровска, долгое время не плативший алименты своему сыну, полностью погасил долг. Ему пришлось выплатить 400 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Судебный пристав применил все предусмотренные законом меры. Сначала мужчину ограничили в выезде за границу. После этого арестовали его банковские счета.
«Когда должник продолжил игнорировать выплаты, его вызвали в отделение и составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил обязательные работы», — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Опасаясь более серьезных последствий, мужчина нашел деньги и погасил долг.