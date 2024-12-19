Житель Хабаровска выплатил алименты, чтобы не сесть в тюрьму

Мужчина из Хабаровска, долгое время не плативший алименты своему сыну, полностью погасил долг. Ему пришлось выплатить 400 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.