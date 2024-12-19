Совмин Беларуси ввел электронную визу для иностранцев

Уточняется, что рассматривать заявку на получение визы будут в течение семи дня. Также говорится о том, что возможность выдачи виз в срочном порядке не предусмотрена. В постановлении указано, что в момент въезда в Беларусь, а также во время пребывания в стране по требованию компетентных органов иностранец должен будет предъявить экземпляр электронной визы на бумажном носителе или же в электронном виде.