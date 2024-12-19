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В Воронеже заработали елочные базары

Всего в городе функционирует 87 торговых точек.

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего дня, 19 декабря, в Воронеже начали свою работу 87 елочных базаров. Об этом напомнили в мэрии.

Там пояснили, что официальные торговые точки, где можно будет приобрести пушистую красавицу, должны соответствовать требованиям к нестационарному торговому объекту, занимая площадь не более 20 кв. м.

Елочный базар должен быть оснащен вывеской, прейскурантом, книгой отзывов и предложений, средствами пожаротушения, мерной линейкой для установления размера елок, упаковочным материалом.

Кроме того, предприниматели обязаны следить за санитарным состоянием прилегающей территории и своевременным вывозом мусора. А реализация товаров — проводиться со всеми требованиями Роспотребнадзора.

Работать базары будут до 31 декабря. Адреса можно посмотреть здесь.