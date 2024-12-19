Омичи назвали топ-7 самых неудачных подарков на Новый год

Еще 7% отнесли в список таковых сувениры-пылесборники — статуэтки, игрушки, брелоки, открытки, свечи и календари. По 5% омичей, как оказалось, раздражает косметика и парфюмерия, с которой часто не угадывают, а также сладости, отмечают аналитики SuperJob. Пятыми в списке «плохих» подарков стали кухонные принадлежности и посуда (4%). Еще 2% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения.