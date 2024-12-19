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Омичи назвали топ-7 самых неудачных подарков на Новый год

Один из сервисов по поиску работы провел опрос среди экономически активных жителей Омска и выяснил, какие подарки на Новый год они считают самыми неудачными.

Источник: SuperOmsk.ru

Результаты представлены в четверг, 19 декабря 2024 года.

Так, лидером списка стали различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера и футболки в качестве неудачного подарка назвали 10% опрошенных.

Еще 7% отнесли в список таковых сувениры-пылесборники — статуэтки, игрушки, брелоки, открытки, свечи и календари. По 5% омичей, как оказалось, раздражает косметика и парфюмерия, с которой часто не угадывают, а также сладости, отмечают аналитики SuperJob. Пятыми в списке «плохих» подарков стали кухонные принадлежности и посуда (4%). Еще 2% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения.

По 1% жителей Омска считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь. Среди прочих вариантов неудачных подарков были названы полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки и прочее. А 13% участников опроса отметили, что худший новогодний подарок — это его отсутствие.

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