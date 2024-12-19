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В Омске изменили схему движения еще двух автобусов

Временные изменения вызваны проведением в городе Чемпионата России по фигурному катанию.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на время проведения Чемпионата России по фигурному катанию изменят схему движения автобусов № 28 и № 94, сообщили в департаменте транспорта.

С 19 по 22 декабря автобусы, курсирующие по маршрутам № 28 и № 94, будут ходить до остановки «Хоккейный клуб “Авангард”» с проездом по улицам Шаронова и дублеру Лукашевича.

По будням на маршрут № 28 будут выходить по четыре автобуса с интервалом в часы пик 18 минут. На маршрут № 94 выйдут по шесть автобусов с плановым интервалом в часы пик 32 минуты.

В выходные на маршрут № 28 выйдут два автобуса с интервалом в 30 минут, а на маршрут № 94 — четыре автобуса с интервалом в 42 минуты.

В департаменте также отметили, что после соревнований омичей по домам развезут шаттлы — автобусы № 501−520 подадут к «G-Drive Арене» 19, 20 и 21 декабря к 20:55 часам, а 22 декабря — к 16:00 часам.