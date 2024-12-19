Женщинам будут оплачивать больничный в размере 100% заработка

В Госдуме решили поддержать женщин, которые берут больничный с ребенком. Им хотят выплачивать пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от заработка. Сейчас 100% можно получить только при стаже от 8 лет, заявил автор идеи, вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.