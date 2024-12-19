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Женщинам будут оплачивать больничный в размере 100% заработка

Сейчас полное пособие получают только при стаже от 8 лет.

Источник: AmurMedia

В Госдуме решили поддержать женщин, которые берут больничный с ребенком. Им хотят выплачивать пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от заработка. Сейчас 100% можно получить только при стаже от 8 лет, заявил автор идеи, вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

По словам депутата, уход за ребенком старше 7 лет, если тот заболел, становится настоящим испытанием для родителей из-за финансовой составляющей.

«Полное пособие получают только те женщины, у кого страховой стаж больше восьми лет. Молодым мамам приходится выбирать между деньгами и здоровьем собственных детей», — отметил парламентарий.

По его мнению, всем матерям нужно увеличить до 100% оплату больничных листов независимо от страхового стажа. Чернышов уже направил свое предложение зампреду правительства Татьяне Голиковой.

Предложение народного избранника по компенсации больничного матерям рассмотрит правительство РФ.