Женщинам будут оплачивать больничный в размере 100% заработка

По словам депутата, уход за ребенком старше 7 лет, если тот заболел, становится настоящим испытанием для родителей из-за финансовой составляющей.
«Полное пособие получают только те женщины, у кого страховой стаж больше восьми лет. Молодым мамам приходится выбирать между деньгами и здоровьем собственных детей», — отметил парламентарий.
По его мнению, всем матерям нужно увеличить до 100% оплату больничных листов независимо от страхового стажа. Чернышов уже направил свое предложение зампреду правительства Татьяне Голиковой.
Предложение народного избранника по компенсации больничного матерям рассмотрит правительство РФ.