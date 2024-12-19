В Гомельской области самый короткий брак продлился один месяц и 24 дня. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, что в 2024 году в Гомельской области рекорд самого короткого брака составил один месяц и 24 дня.
Ранее мы писали, что 15-летняя девушка и 16-летний парень сыграли свадьбу в Гомельской области: «Почти Ромео и Джульетта».
Кроме того, в Беларуси свадьбу сыграли 88-летняя невеста и 91-летний жених.
А еще мы узнали, что известно о трех браках Анны Седоковой, первый из которых был с белорусским футболистом Валентином Белькевичем, умершим из-за тромба.