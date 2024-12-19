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В Гомельской области самый короткий брак продлился один месяц и 24 дня

Назвали продолжительность самого короткого брака на Гомельщине.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области самый короткий брак продлился один месяц и 24 дня. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

В сообщении сказано, что в 2024 году в Гомельской области рекорд самого короткого брака составил один месяц и 24 дня.

Ранее мы писали, что 15-летняя девушка и 16-летний парень сыграли свадьбу в Гомельской области: «Почти Ромео и Джульетта».

Кроме того, в Беларуси свадьбу сыграли 88-летняя невеста и 91-летний жених.

А еще мы узнали, что известно о трех браках Анны Седоковой, первый из которых был с белорусским футболистом Валентином Белькевичем, умершим из-за тромба.