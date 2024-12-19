Жителей Иркутской области приглашают поддержать Омск в голосовании за «Молодежную столицу России-2025»

Жителей Иркутской области приглашают поддержать Омск в голосовании, сообщает пресс-служба Правительства региона. По правилам этого года нельзя отдать голос за город, в регионе которого голосующий имеет постоянную регистрацию. Народное голосование проходит до 20 декабря 2024 года на платформе «Госуслуги» по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/474115/
«Призываю всех принять участие в голосовании, ведь мы с Омской областью входим в Сибирский федеральный округ, а сибиряки должны поддерживать друг друга. Давайте вместе поможем Омску получить почетное звание “Молодежной столицы России”, — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В 2023 году Омск занял третье место, уступив только Москве и Владивостоку. В 2024 году 17 городов Российской Федерации подали заявки на участие в Конкурсе, и Омск вошел в пятерку городов-финалистов, среди которых — Новый Уренгой, Пермь, Томск и Хабаровск.