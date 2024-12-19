Жителей Иркутской области приглашают поддержать Омск в голосовании за «Молодежную столицу России-2025»

Жителей Иркутской области приглашают поддержать Омск в голосовании, сообщает пресс-служба Правительства региона. По правилам этого года нельзя отдать голос за город, в регионе которого голосующий имеет постоянную регистрацию. Народное голосование проходит до 20 декабря 2024 года на платформе «Госуслуги» по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/474115/