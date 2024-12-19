Дизайн-код Ташкента. Как изменится облик столицы — видео

Хокимият Ташкента совместно с международными экспертами разработал дизайн-код столицы. Это первый типовой сборник, принятый в качестве нормативного акта.
Представитель администрации города рассказал, как это поможет улучшить внешний облик Ташкента и повысить его привлекательность для жителей и туристов.
По его словам, при разработке дизайн-кода Ташкента в основном учитывали опыт развития городов стран СНГ, а также опыт Москвы, Казани и Новосибирска.
«Мы не хотим, чтобы рекламы было очень мало, но мы хотим, чтобы она была упорядочена. Нам важно, чтобы реклама отвечала современным требованиям, не загораживала, например, архитектурные элементы города, была удобной и красивой», — сказал он в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Спикер также отметил, что все мозаики в Ташкенте освобождены от размещения рекламы.
«Если на многоквартирном доме висит реклама, значит, она точно незаконна», — добавил Ахмаджанов.
Как изменится облик Ташкента: смотрите полную запись пресс-конференции.
https://vkvideo.ru/video-228716086_456239018.