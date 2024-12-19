Дизайн-код Ташкента. Как изменится облик столицы — видео

«Мы не хотим, чтобы рекламы было очень мало, но мы хотим, чтобы она была упорядочена. Нам важно, чтобы реклама отвечала современным требованиям, не загораживала, например, архитектурные элементы города, была удобной и красивой», — сказал он в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.