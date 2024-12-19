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Заболеваемость ОРИ в Минске характеризируется низкой интенсивностью

По информации эпидемиологов, в возрастной структуре заболевших более 60% приходится на детское население.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Заболеваемость среди минчан острыми респираторными инфекциями характеризуется низкой интенсивностью, сообщили в официальном Telegram-канале городского центра гигиены и эпидемиологии белорусской столицы.

По информации специалистов профильного центра, более 60% заболевших в Минске — это дети.

«Формирование заболеваемости происходит преимущественно за счет активной циркуляции вирусов негриппозной этиологии: риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и так далее, в единичных случаях — вирус гриппа В», — говорится в сообщении.

Меры профилактики

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска напоминает, что для предупреждения заболевания ОРИ стоит исключить тесный контакт с людьми с симптомами инфекционных заболеваний.

Также по возможности нужно сократить посещение общественных мест или ограничить пребывание в них.

Обязательно нужно соблюдать гигиену рук и максимально часто проветривать помещения, а при необходимости проводить влажную уборку.

Также среди рекомендаций медиков — соблюдение «респираторного этикета» и принципы здорового образа жизни.

«Однако, самым эффективным высокоспецифичным способом защиты от заболевания гриппом является безусловно вакцинация. Защита, созданная с помощью вакцины, предупреждает заболевание гриппом, его тяжелое течение и развитие осложнений», — подчеркнули эпидемиологи.

Если же избежать заболевания не удалось, при появлении первых симптомов рекомендовано оставаться дома, не посещать организованные коллективы и вызывать врача на дом.