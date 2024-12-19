Предновогоднюю ярмарку проведут в Новочеркасске

Цены ниже рыночных на 10−15% будут на овощи, фрукты, колбасы, мясную, молочную, птицеводческую, рыбную продукцию, а также на растительное масло, мед, мучные, кондитерские и бакалейные изделия. Кроме того, можно будет приобрести хвойные деревья, елочные украшения и сувениры.