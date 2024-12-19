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Предновогоднюю ярмарку проведут в Новочеркасске

Жителей Новочеркасска пригласили на предновогоднюю ярмарку.

Источник: Комсомольская правда

21 декабря в Новочеркасске проведут предновогоднюю ярмарку с продукцией от донских производителей. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Ознакомиться с ассортиментом можно будет на площади Ермака с 7 до 15 часов.

Цены ниже рыночных на 10−15% будут на овощи, фрукты, колбасы, мясную, молочную, птицеводческую, рыбную продукцию, а также на растительное масло, мед, мучные, кондитерские и бакалейные изделия. Кроме того, можно будет приобрести хвойные деревья, елочные украшения и сувениры.

Добавим, такая же ярмарка с 7 до 15 часов 21 декабря пройдет в Азове на Привокзальной, 10 Б.