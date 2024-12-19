Предновогоднюю ярмарку проведут в Новочеркасске

21 декабря в Новочеркасске проведут предновогоднюю ярмарку с продукцией от донских производителей. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Ознакомиться с ассортиментом можно будет на площади Ермака с 7 до 15 часов.
Цены ниже рыночных на 10−15% будут на овощи, фрукты, колбасы, мясную, молочную, птицеводческую, рыбную продукцию, а также на растительное масло, мед, мучные, кондитерские и бакалейные изделия. Кроме того, можно будет приобрести хвойные деревья, елочные украшения и сувениры.
Добавим, такая же ярмарка с 7 до 15 часов 21 декабря пройдет в Азове на Привокзальной, 10 Б.