Минэнерго Беларуси: решение о строительстве второй АЭС могут принять в 2025

Он обратил внимание на то, что это комплексная работа, где задействован довольно широкий круг специалистов. Мороз назвал сотрудников Министерства экономики, Национальной академии наук. Он обратил внимание на то, что также анализируется как нынешнее потребление энергии, так и то, что может быть в ближайшие 10, 20, 30 лет.