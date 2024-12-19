Минэнерго Беларуси: решение о строительстве второй АЭС могут принять в 2025

Минэнерго Беларуси сказало, что решение о строительстве второй АЭС могут принять в 2025 году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз, пишет Sputnik.by.
Он обратил внимание на то, что это комплексная работа, где задействован довольно широкий круг специалистов. Мороз назвал сотрудников Министерства экономики, Национальной академии наук. Он обратил внимание на то, что также анализируется как нынешнее потребление энергии, так и то, что может быть в ближайшие 10, 20, 30 лет.
— Когда проведен будет комплексный анализ, это срок у нас — 2025 год, будет соответствующий доклад на уровень правительства, на уровень главы государства. Ну и будут приниматься соответствующие решения, — подчеркнул заместитель министра энергетики Беларуси.
Кроме того, он заметил, что кроме возможного строительства второй АЭС в Беларуси изучаются и иные варианты. К примеру, «ядерные котельные», малые модульные реакторы, блоки по 600 мегаВатт, которые сейчас разрабатывает и планирует внедрять «Росатом».
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