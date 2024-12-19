Дочь Дэйва Грола из Foo Fighters Вайолет работает над дебютным альбомом

Вайолет Грол, старшая дочь фронтмена рок-группы Foo Fighters Дэйва Грола, записывает свою первую пластинку. 18-летняя девушка работает в студии, подаренной ей на день рождения отцом.
Певица сотрудничает с продюсером Джастином Рейзеном, передает The Hollywood Reporter с отсылкой на внутренний источник. Артист помогал экс-участнице Sonic Youth Ким Гордон с ее сольником The Collective (2024), а также работал с Charli XCX, Скай Феррейрой и Lil Yachty.
Дополнительных подробностей о релизе пока нет.
Вайолет начала гастролировать с Foo Fighters в 2018 году. В 2021-м она вместе с Дэйвом выпустила кавер на трек панк-рокеров X «Nausea» (1980). Также вокал артистки можно услышать в песне Show Me How из альбома коллектива But Here We Are (2023).
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