Дочь Дэйва Грола из Foo Fighters Вайолет работает над дебютным альбомом

Вайолет начала гастролировать с Foo Fighters в 2018 году. В 2021-м она вместе с Дэйвом выпустила кавер на трек панк-рокеров X «Nausea» (1980). Также вокал артистки можно услышать в песне Show Me How из альбома коллектива But Here We Are (2023).