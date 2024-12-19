Эпидемиологи сказали о ситуации с заболеваемостью ОРИ в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
«Заболеваемость среди населения города Минска острыми респираторными инфекциями характеризуется низкой интенсивностью», — говорится в сообщении.
Эпидемиологи отмечают, что в возрастной группе заболевших более 60% приходится именно на детей. Также специалисты пояснили, что формирование заболеваемости происходит преимущественно по причине активной циркуляции вирусов негриппозного происхождения. Речь идет про респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, риновирусы и другие. Сказано, что в единичных случаях это вирус группы B.
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