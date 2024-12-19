Эпидемиологи сказали о ситуации с заболеваемостью ОРИ в Минске

Эпидемиологи отмечают, что в возрастной группе заболевших более 60% приходится именно на детей. Также специалисты пояснили, что формирование заболеваемости происходит преимущественно по причине активной циркуляции вирусов негриппозного происхождения. Речь идет про респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, риновирусы и другие. Сказано, что в единичных случаях это вирус группы B.