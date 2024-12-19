В Красноярском крае зарплаты курьеров выросли почти на четверть за год

Регион занял лидирующую позицию по уровню оплаты труда среди всех субъектов России.
Следом в рейтинге высоких зарплатных предложений расположились Башкортостан с показателем около ста восемнадцати тысяч рублей (прирост более чем на пятую часть), Тульская область (почти аналогичная сумма при увеличении на двадцать три процента), Нижегородская область и Пермский край, где курьерам предлагают более ста пятнадцати тысяч рублей.
Рекордсменом по темпам роста оплаты стала Новосибирская область, где предлагаемые зарплаты курьеров увеличились почти в полтора раза — до ста двенадцати тысяч рублей. Существенный рост также показали Ростовская и Волгоградская области.
Спрос на курьеров в целом по стране вырос на треть. Особенно острая потребность в работниках доставки наблюдается на Дальнем Востоке, где число вакансий увеличилось почти в полтора раза. Заметный рост спроса зафиксирован также в Нижегородской области и Удмуртии.
На итоговый заработок курьера влияют тип доставки (пешая, велосипедная или автомобильная), объем выполненных заказов и вознаграждения от клиентов.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае перед праздниками вырос спрос на курьеров.