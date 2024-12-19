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В Красноярском крае зарплаты курьеров выросли почти на четверть за год

По данным «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата курьеров в Красноярском крае превысила сто девятнадцать тысяч рублей в месяц, продемонстрировав рост на двадцать четыре процента по сравнению с прошлым годом.

Источник: Комсомольская правда

Регион занял лидирующую позицию по уровню оплаты труда среди всех субъектов России.

Следом в рейтинге высоких зарплатных предложений расположились Башкортостан с показателем около ста восемнадцати тысяч рублей (прирост более чем на пятую часть), Тульская область (почти аналогичная сумма при увеличении на двадцать три процента), Нижегородская область и Пермский край, где курьерам предлагают более ста пятнадцати тысяч рублей.

Рекордсменом по темпам роста оплаты стала Новосибирская область, где предлагаемые зарплаты курьеров увеличились почти в полтора раза — до ста двенадцати тысяч рублей. Существенный рост также показали Ростовская и Волгоградская области.

Спрос на курьеров в целом по стране вырос на треть. Особенно острая потребность в работниках доставки наблюдается на Дальнем Востоке, где число вакансий увеличилось почти в полтора раза. Заметный рост спроса зафиксирован также в Нижегородской области и Удмуртии.

На итоговый заработок курьера влияют тип доставки (пешая, велосипедная или автомобильная), объем выполненных заказов и вознаграждения от клиентов.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае перед праздниками вырос спрос на курьеров.