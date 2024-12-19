В Красноярском крае зарплаты курьеров выросли почти на четверть за год

Следом в рейтинге высоких зарплатных предложений расположились Башкортостан с показателем около ста восемнадцати тысяч рублей (прирост более чем на пятую часть), Тульская область (почти аналогичная сумма при увеличении на двадцать три процента), Нижегородская область и Пермский край, где курьерам предлагают более ста пятнадцати тысяч рублей.