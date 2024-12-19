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Суд пересмотрит спор прокуратуры с аэропортом Анапы

Верховный суд РФ вернул на пересмотр спор прокуратуры с аэропортом Анапы об обеспечении прогнозами погоды.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд РФ вернул на пересмотр спор прокуратуры с аэропортом Анапы. Надзорный орган пытается обязать воздушную гавань подписать договор на обеспечение прогнозами погоды с организацией из структуры Росгидромета. Аэропорт, в свою очередь, выступает против, так как получает информацию о погоде из других источников.

Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций в отношении аэропорта Анапы. Они были вынесены по иску новороссийского транспортного прокурора.

ВС указал на нарушения, допущенные при рассмотрении дела. Во-первых, прокурор не уточнил, чье и какое право нарушено, в чем состоит нарушение, и не сослался на закон, который определял бы способ защиты этих интересов. Суды, как отметили в ВС, не определили, какой орган должен представлять интересы РФ по таким делам. Дело было рассмотрено фактически в отсутствие истца и без выяснения его позиции.

Кроме того, в Верховном суде отметили, что истец не обосновал требований к аэропорту, ограничивая его свободу выбора контрагентов. Из судебных актов не ясно, какой должна быть организация, которая предоставляет прогнозы погоды, и каким законом определены критерии.

В настоящее время не установлено, есть ли у аэродрома нужная гидрометеорологическая информация, страдает ли безопасность от того, что воздушная гавань от того, что получает сведения из альтернативных источников.

Нижестоящие суды, как отметили в ВС, приняли решения, полностью доверившись данным прокуратуры. Достоверность сведения не была установлена самостоятельно. А это нарушение принципа непосредственности судебного разбирательства, пишет «Ъ-Кубань».