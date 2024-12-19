Суд пересмотрит спор прокуратуры с аэропортом Анапы

ВС указал на нарушения, допущенные при рассмотрении дела. Во-первых, прокурор не уточнил, чье и какое право нарушено, в чем состоит нарушение, и не сослался на закон, который определял бы способ защиты этих интересов. Суды, как отметили в ВС, не определили, какой орган должен представлять интересы РФ по таким делам. Дело было рассмотрено фактически в отсутствие истца и без выяснения его позиции.