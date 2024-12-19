Заместителя руководителя Гострудинспекции Башкирии подозревают в получении взятки

В Башкирии задержали заместителя руководителя Государственной инспекции труда республики Азамата Салихова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание «РБК Уфа».
По данным журналистов, чиновника подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей за то, что не стал проводить расследование ЧП на производстве. Подробности произошедшего пока неизвестны.
Суд постановил запретить Салихову определенные действия на два месяца — до 16 февраля.
Мужчина начал работать в Гострудинспекции Башкирии в августе 2003 года на посту инспектора по охране труда, в марте 2021-го был назначен заместителем руководителя ведомства.
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