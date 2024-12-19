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Заместителя руководителя Гострудинспекции Башкирии подозревают в получении взятки

Замглавы Гострудинспекции Башкирии задержали по подозрению во взяточничестве.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали заместителя руководителя Государственной инспекции труда республики Азамата Салихова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание «РБК Уфа».

По данным журналистов, чиновника подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей за то, что не стал проводить расследование ЧП на производстве. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Суд постановил запретить Салихову определенные действия на два месяца — до 16 февраля.

Мужчина начал работать в Гострудинспекции Башкирии в августе 2003 года на посту инспектора по охране труда, в марте 2021-го был назначен заместителем руководителя ведомства.

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