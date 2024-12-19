В Красноярском крае увеличат маткапитал и установили дополнительную выплату для молодых мам

Представлял законопроекты председатель профильного комитета Илья Зайцев. Он отметил, что законы позволят обеспечить дополнительные меры поддержки семей уже в 2025 году. Так, первый закон устанавливает ежегодную выплату в 10 тыс. рублей плюс районный коэффициент на каждого ребенка школьного возраста из многодетных семей. С учетом районного коэффициента для Красноярска эта сумма составит около 13 тысяч рублей, для Норильска — около 18 тысяч рублей, что практически в пять раз выше существующей. Важно, что выплата будет назначаться без учета нуждаемости семьи.
Также в следующем году будет увеличена сумма краевого материнского капитала, право на получение которого возникает при рождении третьего ребенка или последующих детей у граждан, имеющих место жительства на территории региона. Сейчас он составляет свыше 176 тысяч рублей, с учетом увеличения в следующем году семьи будут получать 185 тысяч рублей. Закон по реализации краевого материнского капитала будет продлен до 2030 года.
Рассчитывать на дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей смогут молодые мамы в случае, если первый ребенок родился у женщины в возрасте до 23 лет включительно.
Важным станет и закон, дающий многодетным семьям возможность получения земельного сертификата. Его получателями могут стать семьи, имеющие трех и более детей, состоящие в очереди в течение 10 лет на получение в собственность земельного участка. С 2025 года размер сертификата составит свыше 203 тысяч рублей. Предполагается, что за его получением в следующем году смогут обратиться около 3,5 тысяч семей. Средства на эти цели в краевом бюджете предусмотрены.