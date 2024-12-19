В Красноярском крае увеличат маткапитал и установили дополнительную выплату для молодых мам

Представлял законопроекты председатель профильного комитета Илья Зайцев. Он отметил, что законы позволят обеспечить дополнительные меры поддержки семей уже в 2025 году. Так, первый закон устанавливает ежегодную выплату в 10 тыс. рублей плюс районный коэффициент на каждого ребенка школьного возраста из многодетных семей. С учетом районного коэффициента для Красноярска эта сумма составит около 13 тысяч рублей, для Норильска — около 18 тысяч рублей, что практически в пять раз выше существующей. Важно, что выплата будет назначаться без учета нуждаемости семьи.