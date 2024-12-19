Память военных контрразведчиков почтили в Ростовской области

19 декабря жители Ростовской области почтили память военных контрразведчиков. Цветы возложили к мемориалу в центре Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба главы региона.
В церемонии приняли участие врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, представители областного правительства, управления ФСБ России по ЮВО и ветераны органов безопасности.
Напомним, мемориал открыли в мае 2022 года, его создали в честь воинов НКВД, защищавших и освобождавших донскую столицу от немецко-фашистских захватчиков. Изначально на мемориале были указаны фамилии 74 контрразведчиков.