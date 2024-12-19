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«Отметили золотую свадьбу и развелись». Самый долгий брак длился 50 лет и семь месяцев в Гомельской области

В Гомельской области супруги развелись, отметив золотую свадьбу.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области супруги развелись, отметив золотую свадьбу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Говорится, что в Гомельской области самый долгий брак длился 50 лет семь месяцев и 14 дней. В пресс-службе обратили внимание на то, что супруги развелись после того, как отметили золотую свадьбу.

Ранее мы писали, что 15-летняя девушка и 16-летний парень сыграли свадьбу в Гомельской области: «Почти Ромео и Джульетта».

Кроме того, в Беларуси свадьбу сыграли 88-летняя невеста и 91-летний жених.

А еще мы узнали, что известно о трех браках Анны Седоковой, первый из которых был с белорусским футболистом Валентином Белькевичем, умершим из-за тромба.

Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний.