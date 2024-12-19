«Отметили золотую свадьбу и развелись». Самый долгий брак длился 50 лет и семь месяцев в Гомельской области

В Гомельской области супруги развелись, отметив золотую свадьбу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
Говорится, что в Гомельской области самый долгий брак длился 50 лет семь месяцев и 14 дней. В пресс-службе обратили внимание на то, что супруги развелись после того, как отметили золотую свадьбу.
Ранее мы писали, что 15-летняя девушка и 16-летний парень сыграли свадьбу в Гомельской области: «Почти Ромео и Джульетта».
Кроме того, в Беларуси свадьбу сыграли 88-летняя невеста и 91-летний жених.
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