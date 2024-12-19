В Севастополе появилось новое отделение МФЦ

Новый офис МФЦ находится на улице Горпищенко, 44 и включает в себя 4 «окна» приема и выдачи документов, стойку для консультаций и выдачи талонов, сектор пользовательского сопровождения для получения услуг в электронном виде, терминалы для оплаты госпошлины, детский уголок и помещение для хранения картотеки Нахимовского района.
Сейчас в нашем городе работают 13 универсальных отделений МФЦ, а также один бизнес-офис и одно бизнес-окно, которые оказывают горожанам 256 услуг и 5 функций. Всего же с начала года севастопольская сеть МФЦ приняла более 290 тысяч пакетов документов. Также было выдано около 200 тысяч готовых результатов и оказано более 31 тысячи консультаций, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.
Отметим, что первый офис МФЦ в Севастополе был открыт еще в 2014 году. За 10 лет работы сети было принято более 2,5 миллионов заявлений, а в центр телефонного обслуживания обратилось более 250 тысяч заявителей.