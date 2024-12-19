В Севастополе появилось новое отделение МФЦ

Сейчас в нашем городе работают 13 универсальных отделений МФЦ, а также один бизнес-офис и одно бизнес-окно, которые оказывают горожанам 256 услуг и 5 функций. Всего же с начала года севастопольская сеть МФЦ приняла более 290 тысяч пакетов документов. Также было выдано около 200 тысяч готовых результатов и оказано более 31 тысячи консультаций, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.