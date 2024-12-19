Плата за посещение Прибайкальского нацпарка вырастет до 250 рублей с 1 января

— В нацпарке плату за посещение взимают с 2015 года. В марте 2017 года она была установлена в размере 100 рублей. На протяжении нескольких лет жители Иркутской области имели право на 50% скидку (до введения единого стандарта правил платы физических лиц для посещения федеральных ООПТ), — уточнили в «Заповедном Прибайкалье».