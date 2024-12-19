За неделю в Башкирии взлетели цены на огурцы, помидоры и яблоки

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, помидоры и яблоки. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 9 по 16 декабря килограмм огурцов подорожал на 12%. На этой неделе его средняя цена составила 224,97 рублей. Также жителям республики на 6,35% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 227,46 рубля) и на 5% за яблоки (118,91 рубля).
Однако на этой неделе на 2,38% подешевели вермишель (средняя цена — 81,48 рубля), на 1,91% — мясные консервы для детского питания (1080,96 рубля), на 1,49% — маргарин (227,04 рублей).
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