За неделю в Башкирии взлетели цены на огурцы, помидоры и яблоки

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 9 по 16 декабря килограмм огурцов подорожал на 12%. На этой неделе его средняя цена составила 224,97 рублей. Также жителям республики на 6,35% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 227,46 рубля) и на 5% за яблоки (118,91 рубля).