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За неделю в Башкирии взлетели цены на огурцы, помидоры и яблоки

В Башкирии подорожали огурцы, помидоры и маргарин.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, помидоры и яблоки. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 9 по 16 декабря килограмм огурцов подорожал на 12%. На этой неделе его средняя цена составила 224,97 рублей. Также жителям республики на 6,35% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 227,46 рубля) и на 5% за яблоки (118,91 рубля).

Однако на этой неделе на 2,38% подешевели вермишель (средняя цена — 81,48 рубля), на 1,91% — мясные консервы для детского питания (1080,96 рубля), на 1,49% — маргарин (227,04 рублей).

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