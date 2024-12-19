По столице вновь курсирует новогодний трамвай «Татра Т3»

Трамваи «Татра Т3» были особенно популярны в СССР и Чехословакии, а также в Германии, Румынии и Югославии. Сегодня во многих городах они ещё продолжают работать. Удачная и надежная конструкция кузова, простота обслуживания и экономичность — основные причины популярности и долговечности этой модели.