По столице вновь курсирует новогодний трамвай «Татра Т3»

Праздничный трамвай «Татра Т3» вновь поздравляет москвичей с Новым годом. Уникальный вагон со световой инсталляцией уже можно увидеть в центре столицы. Трамвай следует по трассе знаменитого маршрута А, который москвичи любят ласково называть «Аннушкой». Он ходит от станции Калитники второго Московского центрального диаметра до станции метро «Чистые пруды».
«Праздничный трамвай из коллекции Московского метрополитена дарит новогоднее настроение всем жителям и гостям столицы. Вагоны модели “Татра Т3” — заслуженный символ Москвы. Развиваем столичную трамвайную сеть с бережной заботой об истории этого транспорта по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Всего в столице было более двух тысяч вагонов «Татра Т3», они перевозили пассажиров до 2021 года. Эту модель разработало и производило с начала 1960-х годов чехословацкое предприятие «ЧКД Прага».
Московский вагон был построен в 1988 году и перестал перевозить пассажиров в 2021-м. В преддверии Нового года он вновь вышел на улицы столицы, украшенный праздничными гирляндами и световой инсталляцией.
Трамваи «Татра Т3» были особенно популярны в СССР и Чехословакии, а также в Германии, Румынии и Югославии. Сегодня во многих городах они ещё продолжают работать. Удачная и надежная конструкция кузова, простота обслуживания и экономичность — основные причины популярности и долговечности этой модели.
По сравнению с предыдущими типами трамваев модель была очень комфортной и почти бесшумной. В 1960-е годы, во времена покорения космоса, «Татру Т3» называли космическим трамваем, а ее узнаваемый дизайн и сегодня не выглядит устаревшим.
Увидеть необычный трамвай можно каждый день утром с 05:30 до 09:00 и вечером с 17:00 до полуночи. Украшенный вагон курсирует без пассажиров.