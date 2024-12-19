Глава Башкирии назначил министров и руководителей ведомств республики

Возглавлять региональные министерства и ведомства будут те же самые люди, но несколько человек пока будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности. Речь идет о главах Министерства финансов, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства строительства и архитектуры, Министерства торговли и услуг и Государственного комитета по жилищному и строительному надзору.