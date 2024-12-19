Глава Башкирии назначил министров и руководителей ведомств республики

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил руководителей министерств и государственных комитетов республики. Он подписал соответствующий указ, который недавно был опубликован на портале правовой информации.
Возглавлять региональные министерства и ведомства будут те же самые люди, но несколько человек пока будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности. Речь идет о главах Министерства финансов, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства строительства и архитектуры, Министерства торговли и услуг и Государственного комитета по жилищному и строительному надзору.
Кроме того, Хабиров подписал указы о назначении вице-премьеров Башкирии. Сегодня их кандидатуры утвердил парламент республики.
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