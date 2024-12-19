Соседняя с Беларусью Латвия объявила эпидемию гриппа

Но также в Латвии растет и число госпитализаций с гриппом, а доля положительных тестов подросла с 2,9% до 10,2%. При этом с начала сезона заболеваемости острые заболевания верхних дыхательных путей чаще всего диагностировали у детей в возрасте от нуля до 14 лет. Латвийские медики подмечают, что и в других странах ЕС быстро растет активность гриппа.