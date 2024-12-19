Соседняя с Беларусью Латвия объявила эпидемию гриппа

В соседней с Беларусью Латвии объявлена эпидемия гриппа, передает БелТА.
Соответствующее решение принято на основании информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии. По данным мониторинга гриппа, COVID-19 и других острых заболеваний верхних дыхательных путей за прошлую неделю в Латвии фиксируют заметное распространение гриппа. Например, в Риге — 107,3 случая заболевания на 100 тысяч жителей.
Но также в Латвии растет и число госпитализаций с гриппом, а доля положительных тестов подросла с 2,9% до 10,2%. При этом с начала сезона заболеваемости острые заболевания верхних дыхательных путей чаще всего диагностировали у детей в возрасте от нуля до 14 лет. Латвийские медики подмечают, что и в других странах ЕС быстро растет активность гриппа.
Ранее эпидемиолог предупредила о сочетанном подъеме заболеваемости в Беларуси: «Будут болеть гриппом, ОРИ и ковидом».