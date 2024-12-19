Воронежцам назвали суммы компенсаций за снос гаражей у Центрального стадиона

«Землю и недвижимость планируется использовать для государственных нужд в соответствии с приказами министерства от 31 октября и 28 ноября 2024 года. Это необходимо не только для предстоящего строительства Центрального стадиона “Факел”, которое будет вписано в существующую жилую застройку, но и в рамках благоустройства центральной части Воронежа», — рассказали в правительстве региона.