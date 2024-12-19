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Где развернулись елочные базары в Севастополе

В городе пройдет и трехдневная ярмарка.

О новогодней ярмарке (0+) и елочных базарах (0+) напомнили в правительстве Севастополя. На торговых площадках жители и гости города могут купить продукты. украшения, деревья, передает ИА SevastopolMedia.

Елочные базары, которые будут работать до 31 декабря, разместили по следующим адресам:

  • ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 13;
  • пр-т Октябрьской Революции, в районе дома № 50 Г, возле дома № 15А по ул. Астана Кесаева;
  • ул. Бухта Казачья, в районе дома № 56;
  • ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;
  • ул. Маячная, в районе дома № 50;
  • пр-т. Героев Сталинграда, в районе дома № 60;
  • ул. Косарева, в районе дома № 2;
  • ул. Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар»;
  • Балаклава, ул. Крестовского, в районе дома № 45;
  • пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 98;
  • пр-т. Октябрьской Революции, в районе дома № 38/12;
  • пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 135А;
  • ул. Богданова, ул. 1-й Голландский переулок, в районе дома № 1;
  • пл. Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк»;
  • пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 178;
  • пр-т. Героев Сталинграда, в районе дома № 25;
  • пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 155/1;
  • ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон»;
  • ул. Хрусталева, в районе дома № 33;
  • пр-т. Победы, в районе дома № 38 А;
  • п. Кача, ул. Авиаторов, в районе дома № 7.

Новогодняя ярмарка развернется на три дня — с 20 по 22 декабря на площади 50-летия СССР.