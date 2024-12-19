Где развернулись елочные базары в Севастополе

О новогодней ярмарке (0+) и елочных базарах (0+) напомнили в правительстве Севастополя. На торговых площадках жители и гости города могут купить продукты. украшения, деревья, передает ИА SevastopolMedia.
Елочные базары, которые будут работать до 31 декабря, разместили по следующим адресам:
- ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 13;
- пр-т Октябрьской Революции, в районе дома № 50 Г, возле дома № 15А по ул. Астана Кесаева;
- ул. Бухта Казачья, в районе дома № 56;
- ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;
- ул. Маячная, в районе дома № 50;
- пр-т. Героев Сталинграда, в районе дома № 60;
- ул. Косарева, в районе дома № 2;
- ул. Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар»;
- Балаклава, ул. Крестовского, в районе дома № 45;
- пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 98;
- пр-т. Октябрьской Революции, в районе дома № 38/12;
- пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 135А;
- ул. Богданова, ул. 1-й Голландский переулок, в районе дома № 1;
- пл. Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк»;
- пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 178;
- пр-т. Героев Сталинграда, в районе дома № 25;
- пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 155/1;
- ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон»;
- ул. Хрусталева, в районе дома № 33;
- пр-т. Победы, в районе дома № 38 А;
- п. Кача, ул. Авиаторов, в районе дома № 7.
Новогодняя ярмарка развернется на три дня — с 20 по 22 декабря на площади 50-летия СССР.