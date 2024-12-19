В нескольких домах Вахитовского района временно отключат воду

В Вахитовском районе в ряде домов прекратят водоснабжение с 9:00 до 22:00 20 декабря. Причиной стали аварийные работы по улице Подлужной.
Воду отключат по следующим адресам:
ул. Кремлевская Набережная, 33, 33/2;
ул. Подлужная, 21, 37, 42, 42 корп.1; 44, 46, 47, 49, 49 корп.1, 2, 3; 50, 51, 52, 54б, 56, 57, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 67 корп.1; 67а, 72, 74, 78, 80;
ул. Поперечно-Подлужная, 4, 8, 8/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 58;
ул. Толстого, жилой дом № 16а.
Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».