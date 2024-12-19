В Иркутском театре народной драмы прошел утренник для детей бойцов СВО. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в сопровождении родителей мероприятие посетили 95 ребят.
Сначала юные зрители увидели музыкальный спектакль «Новый год в Прибайкальском лесу», а после приняли участие в игровой программе. Провели ее Дед Мороз и Снегурочка.
— Все тепло приняли подарок театра. Атмосфера праздника никого не оставила равнодушным. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах и сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой, — поделилась начальник управления культуры администрации Ольга Стрекаловская.
Напомним, 21 декабря в 17:00 в сквере имени Кирова откроют главную елку города. Специально для детей приготовили театрализованные представления и конкурсы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что плата за посещение Прибайкальского нацпарка вырастет до 250 рублей с 1 января.