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В Иркутском театре народной драмы прошел утренник для детей бойцов СВО

Юные зрители увидели музыкальный спектакль и приняли участие в игровой программе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском театре народной драмы прошел утренник для детей бойцов СВО. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в сопровождении родителей мероприятие посетили 95 ребят.

Сначала юные зрители увидели музыкальный спектакль «Новый год в Прибайкальском лесу», а после приняли участие в игровой программе. Провели ее Дед Мороз и Снегурочка.

— Все тепло приняли подарок театра. Атмосфера праздника никого не оставила равнодушным. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах и сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой, — поделилась начальник управления культуры администрации Ольга Стрекаловская.

Напомним, 21 декабря в 17:00 в сквере имени Кирова откроют главную елку города. Специально для детей приготовили театрализованные представления и конкурсы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что плата за посещение Прибайкальского нацпарка вырастет до 250 рублей с 1 января.